Le cheval caspien vers la reconnaissance internationale

Dans une interview avec l’IRNA Mohammad Javad Dehghan a ajouté: « Après trois ans d'efforts inlassables et de coopération des propriétaires et producteurs de chevaux caspiens, le premier groupe de chevaux caspiens, comprenant 120 chevaux de race pure et pré-souches, est identifié pour une inscription internationale. »

« Selon les nouvelles lois, aucun cheval d'origine iranienne ne peut être reconnu comme caspien dans un autre pays avant d'être enregistré par la Société nationale de la conservation du cheval de la Caspienne, et l'Association internationale de la protection du cheval caspien ne reconnaitra pas aucun enregistrement hors de cet encadrement. », a souligné ce responsable iranien.

Originaire du nord de l'Iran, le Caspien est une race qui compte moins de mille individus à travers le monde. C'est un cheval miniature, bien adapté aux jeunes cavaliers, qui mesure entre 0,96 mètre et 1,20 mètre pour un poids qui avoisine les 200 kilogrammes. Il est principalement utilisé pour l'attelage léger, le bât, la monte et le travail.

Considérée comme éteinte depuis le xe siècle, cette race est redécouverte en 1965 par une américaine vivant en Iran.

Les recherches sur l'histoire et l'origine de cet élégant cheval ont prouvé l'ancienne lignée de la Caspienne. Il a été identifié comme une race royale que l'on croyait éteinte depuis longtemps.

Grâce à l'examen et à la recherche d'anciens vestiges archéologiques perses, ainsi qu'au groupe sanguin, à la structure osseuse et aux tests génétiques, la Caspienne s'est avérée être le précurseur des chevaux sauvages indigènes de Perse.

Il a été utilisé pour développer l'arabe ancien par les Mésopotamiens au 3ème millénaire avant JC. L'identification de la Caspienne a été facilitée par plusieurs de ses caractéristiques uniques telles que sa composition en hémoglobine sanguine et sa structure squelettique.

La redécouverte de la Caspienne et les recherches archéologiques et scientifiques qu'elle a inspirées ont apporté des preuves solides et convaincantes de l'origine du cheval à sang chaud du Proche-Orient. Comme le déclare Louise Firouz, "la position de l'Iran au carrefour des premiers humains dans les migrations avec les pâturages luxuriants des montagnes Elbourz et Zagros et l'eau abondante, la place dans la position unique d'avoir tous les éléments naturels pour être le premier à se reproduire sélectivement chevaux pour différents usages et caractéristiques spécifiques.

” Avec les découvertes de fouilles de grottes faites en Iran en 1949, Carleton Coon a découvert des restes, ce qui prouve que le cheval était en Iran à l'époque mésolithique.

Cette découverte a réfuté la croyance antérieure selon laquelle les chevaux n'étaient pas originaires d'Iran, mais ont été introduits par les Indo-Européens au 3ème ou au début du 2ème millénaire avant JC.

Ainsi, la Caspienne a trouvé refuge dans les monts Elbourz au sud de la mer Caspienne. La préservation et la pureté de la race étaient dues à cette heureuse circonstance. Au cours des siècles qui ont suivi, le petit cheval de la Caspienne a couru à l'état sauvage ou a été capturé et élevé comme cheval de trait dans cette région montagneuse reculée. Les villageois locaux appelaient ces chevaux "Mouleki" ou "Pouseki".

Lors de sa découverte et de son étude des Caspiens dans la région, l’Américaine Louise Firouz a commenté : "Le fait qu'ils soient si distinctement propres à une petite région laisse croire qu'ils ont été systématiquement élevés dans un but précis à un moment donné. Leurs caractéristiques remarquables ressortent si clairement qu'ils sont probablement des retours à une race fortement dominante. L'archéologie peut aider à comprendre le but pour lequel la Caspienne a été systématiquement élevée en tant que race de sang pur.

Des recherches ont démontré que la Caspienne est représentée dans d'anciennes statuettes, frises et écrits perses remontant à 3000 av. Les artefacts les plus célèbres sont la frise en pierre de l'escalier oriental du palais de Persépolis (les «chevaux lydiens»); le sceau trilingue du roi Darius le Grand (possédé par le British Museum) ; et le trésor de l'Oxus d'or de Darabgird, qui représente quatre petits chevaux tirant un char de cérémonie, datant du VIe ou Ve siècle av.

La province d'Alborz est l'un des centres importants d'élevage de chevaux, y compris les chevaux caspiens du pays.

Le bureau de représentation de l'Association iranienne de protection du cheval caspien est situé dans la région de Kordan, dans la ville de Savojbolagh, dans la province d'Alborz.