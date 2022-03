Tissage d’Ihrami, un artisanat traditionnel persan

Téhéran (IRNA)- Ce tissu est fabriqué à partir de machines textiles utilisant des fils de coton ou de laine. Il présente des motifs géométriques simples. Les motifs, la couleur et le design des tissus Ihrami ne sont pas préfabriqués et ils sont créés dans des formes géométriques et symétriques à partir de la mémoire du tisserand. Les couleurs vives et brillantes telles que le rouge, le jaune, le bleu, le vert et le blanc sont courantes dans le tissage d’Ihram.