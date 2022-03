Littérature persane : le premier prix international de « Hakim-Nezâmi »

Téhéran - IRNA - Une cérémonie en l'honneur de « Hakim-Nezâmi » s'est tenue en présence de personnalités culturelles et artistiques à la salle Vahdat jeudi soir 10 mars, et les lauréats de l'événement ont reçu la Haute Médaille de l'UNESCO. Hakim-Nezâmi fut un poète persan reconnu pour sa force d'invention poétique. Il fut avant tout un grand savant et l'auteur d'épopées romanesques, influencé profondément par le mysticisme.