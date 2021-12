Langue et civilisation persanes : le Centre franco-iranien à Paris propose des cours

Le département de langue et civilisation persanes du Centre franco-iranien, basé à Paris, en partenariat avec la Faculté des Etudes du monde de l’Université de Téhéran propose des cours à distance avec l’application Zoom.

Conformément à sa mission, le centre franco-iranien poursuit une approche globale et cohérente qui adresse de multiples dimensions, diffuser, enseigner, valoriser et bien sûr savourer la langue et la culture persanes.

A cet effet il propose dans des conditions privilégiées divers cours pour un large public dont les adultes et les jeunes…

Le Centre franco-iranien offre à tous ceux qui souhaitent découvrir la langue et la culture persane, approfondir ou actualiser leurs connaissances en Persan, la possibilité et le plaisir d’apprendre cette langue douce et millénaire avec un programme de cours suivants (et avec un format à distance) : Langue persane, Littérature persane, Civilisation persane, Traduction.

Les cours auront lieu en 20 séances et 40 heures -350 euros, sur une période allant du 15 janvier au 26 mars 2022.

Il s’agit des cours adaptés à tous les niveaux : débutant, intermédiaire et avancée avec une équipe d’enseignement universitaire et professionnel.

Les inscriptions seront acceptées de 22 décembre 2021 à 14 janvier 2022.

Pour plus d’information et inscription en ligne les intéressés peuvent consulter WWW.franco-iran.org

Une attestation de présence validée par l’université de Téhéran sera délivrée à tous les participants à l’issue des cours.

Pour chaque cours, un lien vers Zoom est prévu, l’application de classe virtuelle et de visioconférence facile à utiliser que le Centre franco-iranien a choisie pour cette formation à distance.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench