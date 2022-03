Littérature persane : le Maître Nezami vu par les illustrateurs

Selon le correspondant culturel de l'IRNA, l'exposition sur la vie, la personnalité et les œuvres du Maître Nezami, vues et racontées par des graphistes et illustrateurs de livres iraniens, s’est ouvert à la Maison de la Culture et de l'Art Gouya à Téhéran, en présence de Mahmoud Shaalouï, le responsable de la cérémonie commémorative de l’éminent poète classique iranien et d’un groupe d'artistes.

Dans cette exposition, on peut voir des œuvres de plusieurs illustrateurs et graphistes iraniens.

La cérémonie de commémoration de « Hakim Nezami » se tiendra dans tout le pays du 6 au 14 mars.

Né vers 1141 à Gandja, et mort en 1209, fut un poète persan, reconnu pour sa force d'invention poétique. Il fut avant tout un grand savant et l'auteur d'épopées romanesques, influencé profondément par le mysticisme.

