Chanter pour Nowruz : ancienne tradition du peuple du Mazandaran au nord de l’Iran

Sari (IRNA)-Nowruz Khani, ou chanter pour Nowruz (ou Norouz), est une ancienne tradition iranienne dans laquelle, dans les derniers jours de l'année (à la mi-mars) avant le Nouvel An persan (Nowruz), les gens, dans la plupart des villes, vont à la porte de leurs voisins et chantent des chansons sur les dépenses du printemps. Observant cette tradition, les personnes connues comme chanteurs pour l’arrivée du Nouvel An, avant l'arrivée du printemps, voyageaient dans les villes et les villages et improvisaient des poèmes en louange du printemps ou en mentionnant des concepts religieux. (Photo : Ehsan Fasli Osanlou).