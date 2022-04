Ramadan 2022 : deuxième « Nuit de Destin » en Iran

En image la deuxième « Nuit de Qadr » ou « Nuit de Destin » observée dans différentes villes d'Iran, parallèlement aux célébrations du triste anniversaire de la mort en martyr de l’Emir des croyants, le très vénéré Ali (Béni soit-il) premier Imam des Musulmans. La « Nuit du destin » constitue une date clé du calendrier musulman. Cette nuit a lieu au cours du mois de jeûne du ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam. Au programme, traditionnellement, des prières et une lecture du noble Coran tout au long de la nuit. Selon la tradition coranique, cette date est en réalité à rechercher de manière personnelle et introspective par les croyants eux-mêmes, dans les nuits impaires des dix derniers jours du mois du Ramadan. Il est régulièrement rappelé que cette nuit est "meilleure que 1000 mois" car pour les fidèles, elle offre à celui qui procède à un sincère recueillement, au repentir et à l'invocation, de recevoir le pardon de ses péchés. La « Nuit du destin » se situe parmi les dernières nuits du mois du jeûne musulman et recèle toute une symbolique. Pour les fidèles de l'islam, il s'agit d'une nuit bénie, symbolisant dans la tradition musulmane non seulement la révélation du saint Coran au Grand prophète Mohammed (SAW), mais aussi un voyage nocturne du Prophète jusqu'à la mosquée d’al-Aqsa à Jérusalem (Qods occupée), où la tradition dit qu'il a expérimenté l'ascension et rencontré, à chaque ciel, plusieurs prophètes. D'après le hadith n°239 ou "Muslim", c'est là que Dieu a ordonné au Prophète de prescrire la prière à tous les musulmans. Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoué. Photographes: Mehdi Veral / Raheleh Hesari / Marzieh Ramezani / Ehsan Naderipour / Asghar Khamseh / Javad Hamedani