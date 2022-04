Que se passe-t-il à Al-Qods?

Les tensions continuent de monter malgré certains mouvements et efforts pour les contenir dans la région.

Les forces militaires israéliennes, en ce 22 avril, troisième vendredi du mois sacré de ramadan, pour la sixième journée consécutive, ont fait une descente dans l'enceinte de la mosquée al-Aqsa dans la ville occupée d'al-Qods alors que les fidèles se rassemblaient pour la prière de l'aube.

Selon les sources locales, les troupes israéliennes sont entrées en force avant l'aube vendredi, alors que des milliers de fidèles se rassemblaient à la mosquée pour les prières matinales.

Les sources ont ajouté que les soldats israéliens ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes alors que les fidèles se barricadaient à l'intérieur de la mosquée au milieu de ce qui semblait être des nuages ​​de gaz lacrymogène.

Ces tensions se sont intensifiée un mois jour pour jour pendant le mois de jeûne du Ramadan.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, lors d’une conversation téléphonique, avec son homologue syrien Faisal Mikdad, jeudi soir, a condamné avec véhémence la profanation de la mosquée al-Aqsa par le régime sioniste, déclarant : « Nous assistons quotidiennement à des crimes sionistes à la mosquée al-Aqsa ».

Amir-Abdollahian a exprimé l'espoir qu'à l'occasion de la Journée internationale du Qods, qui sera célébrée le dernier vendredi du mois de jeûne du Ramadan, les gouvernements et les parlements islamiques ainsi que toutes les nations musulmanes enverront un message puissant pour défendre la Palestine et le saint Al-Qods et condamner les actes d'agression des sionistes.

