La nation iranienne prie pour la santé du président Raïssi et des autres hauts responsables à bord de l’hélicoptère

Téhéran (IRNA)- L’hélicoptère transportait le président Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et plusieurs autres hauts responsables a été contraint d’effectuer un « atterrissage brutal » dimanche après-midi. L’incident s’est produit dans la forêt de Dizmar, entre les villes de Varzaqan et Jolfa. Le président Raïssi revenait d’une cérémonie d’inauguration d’un barrage hydraulique sur le fleuve Araxe en compagnie de son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Une vaste opération de recherche et de sauvetage est en cours pour localiser le lieu de l’incident. Les conditions météorologiques difficiles et le relief accidenté de la région entravent les efforts de secours.