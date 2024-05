Le ministre de l'intérieur a confirmé que l’hélicoptère transportant le président Raïssi avait fait un atterrissage brutal

L'accident s'est produit alors que le président revenait de la région de Khoda Afarin, dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental (nord-ouest), après avoir inauguré un barrage à la frontière commune avec la République d'Azerbaïdjan.

Plusieurs groupes de secours se dirigent vers le site, mais en raison du brouillard et du mauvais temps, il faudra peut-être du temps pour atteindre la zone. Le travail est sous contrôle, a déclaré M. Vahidi.

« Il y a eu des contacts avec les compagnons [du président], mais étant donné que la région est montagneuse et qu'il est difficile d'établir des contacts, nous espérons que les équipes de secours atteindront le site de l'incident plus tôt et nous donneront plus d'informations », a ajouté le ministre de l'intérieur.