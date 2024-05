Accident d’hélicoptère du président Raissi : prières collectives pour sa santé dans les lieux saints

Une cérémonie de prière pour la santé du président et de sa délégation a eu lieu ce dimanche soir (19 mai 2024) avec la présence d'un groupe de pèlerins et de voisins au sanctuaire de la vénérée Fatima Masoumeh (P) dans la ville sainte de Qom, au sanctuaire du vénéré ShahCheragh (P ) dans la ville de Chiraz et au sanctuaire du très vénéré Imam Reza (P) dans la ville sainte de Machhad.