Accident d’hélicoptère : Nous suivons avec inquiétude l’actualité du président iranien (Hamas)

Dans un communiqué, le Mouvement de Résistance islamique de la Palestine, Hamas a annoncé : « Nous, au sein du Mouvement de Résistance islamique de la Palestine, Hamas, suivons avec beaucoup d'attention et d'inquiétude les nouvelles liées à l'atterrissage d'urgence de l'hélicoptère ayant à son bord le président iranien Seyyed Ebrahim Raissi, le ministre des Affaires étrangères Hossein AmirAbdollahian et leurs autres accompagnateurs dans le nord-ouest de l’Iran suite à quoi les communications ont été coupée.

Le Hamas a ajouté : « Suite à cet incident douloureux et malheureux, nous exprimons toute notre sympathie au leader, au gouvernement et au peuple iranien, et nous prions Dieu de garder le président iranien et sa délégation qui l'accompagne sains et saufs et de préserver la chère nation iranienne de tous préjudices et dommages.