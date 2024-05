Amir-Abdollahian : Les relations entre l'Iran et la région du Kurdistan irakien sont amicales et indissolubles

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a reçu lundi le président de la région du Kurdistan irakien Nechirvan Barzani.

Au cours de la réunion, Amir-Abdollahian a apprécié la visite de Barzani à Téhéran, affirmant qu'il existe des liens anciens, amicaux et indissolubles entre le peuple et les responsables de l'Iran et du Kurdistan irakien.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la visite de Barzani à Téhéran était une occasion importante de renforcer les relations bilatérales avec la région du Kurdistan irakien, notamment dans les domaines économique et commercial, et a exprimé l'espoir que les relations s'amélioreront à un rythme plus rapide.

Par ailleurs, Amir-Abdollahian a noté que l'Iran cherchait sérieusement à accorder un rôle plus important à la région du Kurdistan d'Irak dans le cadre de la Constitution irakienne.

Faisant référence aux liens fraternels entre les responsables iraniens et irakiens, il a ajouté : « Ces relations servent les interactions amicales et constructives entre l’Iran et l’Irak ».

Barzani, pour sa part, a souligné que l'Iran était aux côtés de la région du Kurdistan irakien dans tous les développements historiques et majeurs, ajoutant que la République islamique avait un rôle historique, constructif et durable dans les développements en Irak.

Parallèlement, le président du Kurdistan irakien a rendu hommage au lieutenant-général martyr Qassem Soleimani pour son rôle dans la promotion de la sécurité dans la région.

Il a déclaré : « Puisque nous pensons que la sécurité de l'Iran est liée à la sécurité de l'Irak et de la région du Kurdistan, la région du Kurdistan irakien ne sera jamais un point de menace contre la République islamique d'Iran. »

A propos d'un accord de sécurité et d'un comité de sécurité conjoint entre l'Iran et l'Irak, Barzani a déclaré : « Des mesures efficaces ont été prises pour mettre en œuvre l'accord et nous suivrons sa pleine mise en œuvre avec le plus grand sérieux. »

Barzani a également évoqué sa très bonne rencontre avec le Leader de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, plus tôt dans la journée, affirmant que la réunion avait été très agréable, utile et révolutionnaire.

Il a noté : « Compte tenu des déclarations de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que des questions soulevées lors de la réunion avec M. Raissi, le président de la République islamique d'Iran, nous déploierons tous les efforts et la coopération nécessaires pour répondre à nos intérêts mutuels dans nos relations bilatérales. y compris dans les domaines économique et commercial.

A l'issue de cette rencontre, Amir-Abdollahian a remercié la région du Kurdistan irakien et apprécié son rôle dans l'accueil des pèlerins de l'Imam Hussein et des sanctuaires saints en Irak, notamment lors d'Arbaeen.