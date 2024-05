Aujourd'hui, le monde veut le règne d'un système juste dans le monde (Président Raissi)

Le président de la RII, Seyyed Ebrahim Raïssi a ajouté mardi soir, 14 mai, lors de la cérémonie de clôture de la Cinquième Conférence mondiale du très vénéré Imam Reza (P), que le monde a réalisé aujourd'hui que le régime sioniste est une tumeur cancéreuse et que cette tumeur doit être détruite afin que la région du Moyen-Orient, et le monde entier puisse trouver la paix et parvenir à la sécurité.

Il a déclaré : « Aujourd'hui, grâce au sang des nobles martyrs, le monde est parvenu à cette vérité et à la nécessité d'établir la justice, et tous ces crimes contre l'humanité, cet infanticide et ce génocide perpétrés en Palestine, et en l’occurrence le soutien complice américano-occidental à ces crimes, ont suscité l’indignation du monde entier. Il faut savoir que la majeure partie du monde déplore l’inefficacité des systèmes juridiques et des unions et organisations internationaux à soutenir le peuple opprimé de Palestine. »

Le président a poursuivi : « Aujourd'hui, les universités occidentales et orientales veulent la liberté de la Palestine et soutenir les opprimés à Gaza et crient contre les oppresseurs pour mettre fin au sionisme. »

« Le sang des enfants de Gaza peut aboutir à une vengeance contre les pharaons de l'époque, comme l’on a vu avec l'histoire du Pharaon et du Prophète Moïse (P). Nous sommes convaincus que le sang de 15 000 enfants palestiniens, versé sur le terrain, mettra fin à la vie des sionistes et rendra juste l’ordre mondial actuel », a-t-il conclu.