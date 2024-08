Détroit de Chitabe dans le sud de l’Iran

Téhéran (IRNA)- Le détroit de Chitabe (également appelé Chitaveh), qui prend sa source dans la rivière Kabgian, est situé près du village de Per-Eshkaft, à 76 km de Yasouj, dans l'ouest de l'Iran. La rivière Kabgian, qui traverse le village de Per-Eshkaft, atteint le détroit de Chitave et se jette finalement dans la rivière Karun. Le détroit de Chitave est entouré de hautes montagnes et de forêts, et les parties inférieures de sa rivière constituent un endroit propice à la baignade.