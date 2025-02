La 21e édition de la Ligue de natation des clubs d'Iran s'est tenue avec la participation de plus de 150 nageurs, répartis en 9 équipes, qui se sont affrontés dans 19 épreuves individuelles et collectives. La compétition s'est déroulée les samedi et dimanche 13 et 14 Bahman 1403 du calendrier iranien (correspondant aux 1er et 2 février 2025), à l'occasion des célébrations de la Décade de Fajr, dans la piscine du complexe sportif Azadi de Téhéran. Phto : Ahmed Moeini Jam