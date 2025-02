L’ayatollah Khamenei a reçu des scientifiques, des experts et des responsables de l'industrie de défense du pays

Téhéran (IRNA)- L’ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a rencontré mercredi matin 12 février un certain nombre de responsables du ministère de la Défense et de la logistique des forces armées, des personnalités éminentes du secteur de la défense, des experts et du personnel du ministère de la Défense, ainsi que plusieurs des honorables familles des martyrs de l'industrie de défense du pays.