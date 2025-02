Visite d’une heure du Guide suprême de la RII à l’exposition englobant les derniers acquis de l’industrie de la défense

L'exposition englobait des équipements avancés et les nouvelles technologies utilisées dans divers domaines, notamment la défense aérienne, les missiles balistiques et de croisière, les munitions intelligentes, l’aérospatiale, les drones et l’aviation, les navires de guerre ainsi que les réalisations faites sur le secteur de l’énergie.

Lors de cette visite, les spécialistes de l'industrie de la défense ont fourni des explications détaillées sur les différentes avancées présentées.