Pezeshkian : La présence héroïque du peuple le 22 Bahman renforce les pas des « serviteurs de la nation »

Dans ce message, Massoud Pezeshkian a exprimé sa gratitude envers le peuple résistant et éveillé de la patrie musulmane pour sa présence massive et passionnée à cette grande célébration nationale, marquant le 46ᵉ anniversaire de la victoire de la Révolution islamique. Il a insisté sur le fait que cette démonstration éclatante d’unité et de solidarité nationale, ainsi que la réaffirmation du soutien populaire à la Révolution et au système de la République islamique, ont insufflé de la lumière dans les cœurs et apporté force et dynamisme aux serviteurs de la nation. Une fois encore, l’hiver a pris les couleurs du printemps, faisant éclore de grands espoirs, s'est-il félicité.

Dans son message, Massoud Pezeshkian a également affirmé que le gouvernement d’unité nationale, s’appuyant sur la présence active du peuple sur la scène politique et sociale du pays et s’inspirant des hautes pensées du vénérable Imam Khomeini (paix à son âme) ainsi que des sages directives du Guide suprême, l'ayatollah Khamenei (que Dieu le protège), est résolu, malgré tous les obstacles et difficultés, à servir davantage le peuple noble et dévoué d’Iran. Il a exprimé l’espoir qu’avec le soutien et la participation de tous les citoyens et des différents groupes sociaux, des avancées significatives puissent être réalisées pour le développement et le progrès du pays, ainsi que pour le bien-être et le confort de la population.