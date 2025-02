Funérailles solennelles du martyr Sayyed Hashim Safieddine dans le sud du Liban

Téhéran (IRNA)- Le Hezbollah et la Résistance islamique ont pleuré lundi après-midi l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hashim Safieddine, dans sa ville natale de Deir Qanun al-Nahr, en présence et avec la participation de la direction du Hezbollah, des dirigeants du parti, des érudits religieux de différentes sectes, des personnalités politiques et sociales locales et régionales, et d'une grande foule de membres et d'amoureux du Hezbollah et de la Résistance islamique.