Le martyr Nasrallah est l'une des grandes figures de l'histoire contemporaine (chef de l’IRNA)

À l'occasion de la cérémonie des funérailles du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, et du président du conseil exécutif du Hezbollah, Sayyed Hashim Safieddine, dimanche, Jaberi Ansari a ajouté : « Aujourd'hui est un jour exceptionnel dans l'histoire du Liban, de la région et du monde islamique, car on assiste au cortège funèbre d'une grande personnalité dans tous les sens du terme, un être humain imposant et distingué doté de qualités et d'attributs exceptionnels qui resteront immortalisés dans l'histoire».

L'histoire de la région de l'Asie occidentale, connue sous le nom de Moyen-Orient, et de la région arabe et islamique peut être divisée entre la période précédant la direction du Mouvement de résistance islamique et du Hezbollah par Sayyed Hassan Nasrallah, et la période suivant cette période, a ajouté M. Jaberi Ansari.

« Le martyr Sayyed Hassan Nasrallah est l'une des figures dont la biographie, l'approche, la résistance, le martyre et les funérailles continueront de rayonner sur la région, le Liban, les chiites et l'Oumma islamique pour les années et les siècles à venir », a souligné le directeur général de l'IRNA.