L'expression de la volonté du Président libanais d'établir des relations constructives avec l'Iran

La délégation de la République islamique d'Iran, dirigée par Mohammad Baqer Qalibaf, président du Parlement, et comprenant Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, Ebrahim Azizi, président de la Commission de la Sécurité nationale et des Affaires étrangères du Parlement, Abolfazl Amouï, assistant spécial du président du Parlement pour les Affaires internationales, et Seyyed Mahmoud Nabavian, président du groupe parlementaire de la Résistance islamique, qui étaient venus au Liban pour participer aux funérailles des martyrs Seyyed Hassan Nasrallah et Seyyed Hashem Safi al-Din, ont rencontré Joseph Aoun, le président libanais, dimanche à Beyrouth et échangé avec lui.

Lors de la rencontre, M.Aoun a insisté sur l'engagement du Liban à établir des relations amicales et constructives avec la République islamique d'Iran, considérant cela comme étant dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples.