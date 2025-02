Qalibaf affirme que l'Iran soutient le gouvernement, le peuple et la résistance au Liban

Le président du Parlement iranien (Majlis), Mohammad Bagher Qalibaf, et le ministre des affaires étrangères, Abbas Araqchi, qui sont en visite à Beyrouth pour participer aux cérémonies funéraires des grands martyrs Sayyed Hassan Nasrallah et Sayyed Hashim Safieddine, ont rencontré dimanche le président libanais Joseph Aoun au palais présidentiel.

Se référant à l'histoire de l'amitié entre les peuples iranien et libanais, qui remonte à des centaines d'années à la lumière des points communs culturels et civilisationnels, Qalibaf a souligné que «la politique de la République islamique d'Iran, comme par le passé, est de soutenir toute décision prise par le peuple, le gouvernement et la résistance au Liban, loin de toute ingérence étrangère dans ses affaires ».

Le président du Majlis a estimé que la reconstruction de ce qui a été détruit par l'agression sioniste contre le Liban était une question très importante et a déclaré : « Nous poursuivons cette question en coopération avec des pays tels que le Qatar, le Koweït, l'Irak et d'autres pays islamiques ».

M. Qalibaf a ajouté : « Les relations bilatérales et le développement des liens politiques, économiques et sociaux sont très importants pour l'Iran et le Liban, et notre objectif est de renforcer les relations bilatérales pour la stabilité, la sécurité et le développement dans le cadre de la vie pacifique de tous les groupes et de toutes les sectes au Liban».

« La République islamique d'Iran souhaite que le Liban soit un pays stable, sûr et prospère », a-t-il souligné.

Qalibaf a évoqué les agressions israéliennes et les déclarations du nouveau président américain, affirmant que les déclarations de Trump concernant le déplacement forcé de la population de Gaza et la saisie des terres palestiniennes (Gaza) sont inacceptables.

Il a noté que le régime sioniste continue de violer le cessez-le-feu, ajoutant : « Malheureusement, nous voyons que malgré le cessez-le-feu, ils continuent de violer la souveraineté des territoires du Liban et de Gaza. »

« La position de la République islamique dans tous les forums internationaux et dans toutes les déclarations politiques est que les Palestiniens, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs, doivent choisir leur système politique lors d'élections libres sous la supervision d'organisations internationales, et c'est notre position permanente », a-t-il déclaré.