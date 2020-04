Le lancement «avec succès» du premier satellite militaire renforce la défense iranienne (commandant)

Félicitant le lancement avec succès du satellite Noor-1 par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, le général Hossein Salami a déclaré: «Le lancement réussi de ce satellite a amélioré les nouvelles dimensions de la puissance de défense de la République islamique d'Iran».

Il a décrit l'accès du CGRI à la technologie spatiale comme une condition préalable à l'obtention de capacités supérieures, déclarant: «Aujourd'hui, les puissantes armées du monde n'ont pas de plan de défense complet sans accès à la technologie spatiale, et réussir à accéder à cette technologie est une réalisation stratégique.»

«Aujourd'hui, nous pouvons observer le monde depuis l'espace et c'est une grande réussite pour le CGRI d'étendre l'intelligence stratégique de sa force de défense», a noté Salami.



Le commandant en chef du CGRI a poursuivi en disant: «Le placement de ce satellite polyvalent en orbite, à la fois dans le domaine des batailles informatiques et du renseignement, peut produire une valeur ajoutée stratégique pour nous, et il crée pour nous de puissants motifs de guerre du renseignement».

Se référant aux sanctions contre l'Iran, il a déclaré que le message de cette réalisation importante est que les sanctions ne sont pas un obstacle à l'accès aux nouvelles technologies.

Le satellite, baptisé Nour, a été «lancé avec succès ce matin, mercredi 22 mai, à partir du lanceur à deux étages Qassed depuis le désert de Markazi en Iran», a indiqué Sepahnews, le site internet des Gardiens, armée idéologique de la République islamique.

Le satellite Nour (Lumière en persan) a «orbité autour de la Terre à 425 km», selon ce site. «Cette action sera une grande réussite et un nouveau développement dans le domaine de l'espace pour l'Iran islamique», ajoute-t-il.

