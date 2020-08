La valeur des produits pétrochimiques iraniens atteindra 37 milliards de dollars d'ici 2024 (Ministère)

« D'ici la fin de l'année, 13 autres projets seront inaugurés, ce qui augmentera la capacité de production pétrochimique du pays de 25 millions de tonnes », a déclaré Bijan Namdar Zanganeh jeudi 6 août lors de la cérémonie d'inauguration, par vidéoconférence, des projets nationaux du ministère du Pétrole, dans les provinces de Buchehr (sud) et de Lorestan (ouest).

Il a déclaré que l'une des tâches les plus importantes de l'industrie pétrochimique est d'empêcher la vente de brut dans l'industrie pétrolière et gazière.

Le ministre du pétrole a ajoute : « Fournir les matières premières nécessaires aux industries nationales connexes et empêcher la sortie de devises pour répondre aux besoins intérieurs sont d'autres tâches positives de cette industrie. »

« L'industrie pétrochimique est le premier grand fournisseur de devises du pays dans le système Nima en tant que plus grand exportateur non pétrolier », a-t-il renchéri.

Ainsi et grâce à ces réalisations, d'ici 2025, la production pétrochimique sera plus de trois fois plus élevée qu'au début du gouvernement Rohani, selon Bijan Namdar Zanganeh.

