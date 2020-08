Le chef de l'AIEA se rendra en Iran ce lundi 24 août

«Conformément aux interactions et à la coopération en cours entre l'Iran et l'AIEA et sur la base de l'invitation de l'Iran, Rafael Grossi se rendra en Iran lundi 24 aout», a tweeté Gharibabadi samedi, 22 août.

L'Iran est l'un des principaux partenaires de l'agence et la visite de Grossi conduira, espérons-le, à une coopération mutuelle renforcée, a-t-il déclaré.

