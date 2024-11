Bagheri : Israël échoue au Liban dans la réalisation de son objectif de sécuriser les colons du nord

Chef d'état-major général des forces armées d'Iran : Leur objectif le plus important dans la guerre au Liban était de réaliser le rêve de stabiliser la sécurité du nord des territoires occupés et de réinstaller les colons de ces zones. Ce but n'a pas été réalisé, et le régime sioniste est confronté à une insécurité généralisée dans les régions du nord et également dans les villes comme Haïfa et Tel Aviv.

Le général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major général des forces armées de la République islamique, soulignant le désespoir et l'impuissance d'Israël sur les deux fronts de Gaza et du Sud-Liban, a déclaré : Malgré tous les crimes que le régime sioniste a commis contre les civils au Liban et dans la bande de Gaza, il n'a été en mesure d'atteindre aucun de ses objectifs déclarés.