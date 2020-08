Téhéran (IRNA)- La République islamique d’Iran et le Japon entretiennent des relations amicales et historiques et, au cours de ses deux mandats en tant que Premier Ministre, M. Shinzo Abe a apporté un soutien inestimable au développement des relations entre les deux nations, a déclaré vendredi le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères.

La République islamique d'Iran, affirmant sa détermination à renforcer les relations avec le Japon et appréciant l'intérêt de M. Abe pour les relations entre les deux peuples, lui souhaite bonne santé et succès. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé 28 août sa démission de son poste pour «raisons de santé» et a déclaré qu'il continuerait à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de gouvernement. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**