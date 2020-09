Classement académique Times 2021: L'Iran à la 1ère place dans la région

Le classement Times est l'un des systèmes de classement international les plus populaires des universités, créé pour la première fois en 2004 en collaboration avec le Times et QS sous le titre de classement "Times-QS". À partir de 2010, ce classement a été publié en collaboration avec l'Institut Thomson Reuters. Dans le classement 2016, cette base de données a commencé à coopérer avec la base de données SCOPUS.

Dans le classement du Times, de 2012 à 2014, il n'y avait qu'une seule université iranienne. En 2015, l'Université de technologie Sharif et l'Université de technologie d'Ispahan ont participé à ce classement et en 2016, le nombre d'universités iraniennes a atteint huit. En 2017, ce chiffre est passé à 13 universités, en 2018 à 18 universités et en 2019 à 29 et en 2020 à 40 universités.

Avec la présentation de sept nouvelles universités dans le classement de 2021, nous assistons à la présence de 47 universités iranienne dans un total de 1527 meilleures universités au monde de 93 pays, ce qui promet de plus en plus la position des universités iraniennes dans les prestigieux classements internationaux.

La position des universités dans les pays islamiques dans le classement Times 2021

Dans le classement du Times 2021, 21 pays islamiques étaient présents, le plus grand nombre d'universités étant la République islamique d'Iran avec 47 universités. En ce qui concerne les autres pays islamiques, la Turquie compte 43 universités, l'Égypte 21 universités, le Pakistan 17 universités, la Malaisie 15 universités, l'Algérie et l'Arabie saoudite 10 universités, l'Indonésie 9 universités, le Nigéria et la Tunisie 6 universités, la Jordanie, le Maroc et les Émirats arabes unis 5 universités chacun, Le Liban compte quatre universités, l'Irak et le Kazakhstan trois chacune, le Bangladesh deux, et le Sultanat d'Oman, le Qatar, le Koweït et l'Ouganda avec une.

Présence des universités iraniennes des sciences médicales dans le classement 2021

Parmi les universités iraniennes des sciences médicales, l'Université des sciences médicales du Kurdistan, Mohaghegh Ardabili, l'Université des sciences médicales de Kerman, Arak, Hakim Sabzevari, Lorestan, Razi, Kermanshah, Shahid Rajaei et Sistan et Baluchestan, se trouvent dans le classement Times de l'année 2021.

