L'Iran salue la décision de cesser le feu en Libye

Le Département de l'Information du Ministère des Affaires Etrangères a cité samedi Khatibzadeh qu'il a salué la position des Nations Unies et des parties au conflit en Libye, qui a conduit à la décision d'arrêter les combats.

Dans l'attente de la durabilité de la décision et de l'engagement des parties au conflit (le gouvernement d'entente nationale et l'armée nationale) aux engagements, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également souligné la nécessité de mettre un terme à l'ingérence étrangère dans le processus de négociation libyen.

Khatibzadeh ​​a réitéré, au nom de la République islamique d'Iran, le rejet de l'option militaire, l'arbitrage du langage du dialogue et le recours à l'option politique pour régler la crise en Libye.

Vendredi, les deux parties au conflit en Libye ont annoncé leur décision, lors des négociations de Genève, d’établir un cessez-le-feu global. Et après l'annonce de l'organisation internationale, jeudi dernier, les deux parties au conflit libyen ont conclu un certain nombre d'accords, dont la réouverture des routes terrestres et aériennes vers ce pays.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**