Témoignage d'un couple de touristes ukrainiens: Le peuple iranien est cultivé et hospitalier

Daniel Yavorovych a confié au correspondant de l'IRNA à Kachan (Province d'Ispahan): "Pour la première fois, nous avons visité les villes de Téhéran, Ispahan, Shiraz, Yazd et Kachan dans le cadre d'un tour de 10 jours. L'Iran est un pays magnifique avec un patrimoine culturel et historique précieux. À Kachan, qui est l'une des villes historiques avec de nombreuses attractions touristiques, nous avons visité la maison traditionnelle des Tabatabai et les Collines de Sialk et nous nous sommes familiarisés avec la culture ancienne et la riche civilisation de cette région."

"Les gens qui ne connaissent pas l'Iran considèrent que ce pays est culturellement fermé, alors qu'il a des gens cultivés et hospitaliers.", a souligné ce touriste ukrainien.

Il s'est dit satisfait de sa présence en Iran, notant que le peuple iranien continue de respecter ses traditions, tandis que l'Union soviétique a légèrement changé la culture du peuple ukrainien.

"Les peuples d'Iran et d'Ukraine ont un certain nombre de similitudes culturelles, y compris dans le type de vêtements. Certains mots, tels que bazar, Kashi (carreaux) et kilim sont communs entre les langues persane et ukrainienne.", a ajouté Daniel.

Olena Ospennikova a également déclaré: "Les femmes iraniennes sont belles, hospitalières et douées pour la communication. Leur comportement est aimable et mène à l'amitié."

"Le village d'Abyaneh [dans la province d'Ispahan] est l'une des meilleures régions uniques et mémorables d'Iran. Ce village a un fort sens de la vie.", a indiqué cette jeune touriste ukrainienne.

Le couple ukrainien de 28 ans travaillant dans le domaine des technologies de l'information a déclaré que leur objectif en Iran, en plus de visiter des villes historiques et culturelles et leurs attractions, était de faire des affaires.

"En raison des nombreuses beautés des villages iraniens, si nous voyageons à nouveau dans ce pays, nous visiterons les villages à vélo.", ont souligné Danien et Olena.

La ville de Kachan est située à environ 200 km au nord d'Ispahan avec 1 700 sites touristiques, dont 325 sites d'enregistrement national et un site d'enregistrement international (Jardin "Fin" inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO).

