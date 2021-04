Le sommet volcanique de Taftan au sud-est d’Iran

Le sommet volcanique de Taftan se trouve au sud de la province de Sistan et Baloutchistan à 100 km de Zahedan, la capitale de cette province. Le mot Taftan dans la langue persane signifie l’endroit de la chaleur, ce qui est en rapport avec les acticités volcaniques de ce sommet. La fumée de soufre sort toujours des trois cratères volcaniques de cette montagne.

Pour rejoindre Taftan, il faut se diriger vers le nord sur la route Zahedan-Khash. Après environ 20 km, un grand panneau indique la route d'accès au sommet Taftan.

Il y a trois lacs dans les hauteurs de Taftan, parmi lesquels le lac "Darya Sar" est le plus célèbre où les touristes peuvent prendre même des bateaux. Les deux autres lacs sont situés dans la partie nord de Taftan et leur eau est peu profonde. En outre, diverses rivières telles que "Ladiz" et "Gazd" proviennent de cette montagne.

Parmi la flore de la région, on peut citer les arbres comme l'amandier et le tamarix, et la végétation comme l'épine-vinette, le thym, l'artichaut, la réglisse, la chicorée, la menthe et l'artichaut. Les renards, les chacals et les loups constituent également la faune de la région.

En raison des vents forts et du temps froid en hiver, il est généralement très difficile d’escalader ce sommet.

Les habitants hospitaliers des villages qui se trouvent au pied de la montagne Taftan accueillent les touristes par leurs produits alimentaires organiques

Les villages qui se trouvent au pied de cette montagne et leurs habitants hospitaliers aussi vont marquer la mémoire des touristes étrangers qui se rendent à cette région au sud-est d’Iran.

