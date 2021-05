Zarif a réitéré le soutien de l'Iran à l'égard des droits légitimes du peuple palestinien

Lors d'un entretien téléphonique, Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Mouvement de Résistance islamique du Hamas, a échangé avec Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères pour passer en revue la dernière situation dans les territoires occupés et les récentes attaques du régime sioniste contre les Palestiniens et la poursuite de la Résistance du peuple palestinien.

Au cours de cette conversation téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé la solidarité du peuple et du gouvernement iraniens avec le peuple opprimé de la Palestine et a condamné les attaques du régime sioniste usurpateur contre les Palestiniens en particulier pendant le mois sacré du Ramadan, ainsi que l'assaut de la mosquée Al-Aqsa qui a abouti au martyre et à la blessure de fidèles innocents et sans défense. E chef de la diplomatie iranienne a fortement insisté sur les droits du peuple palestinien et a réitéré le soutien de la République islamique d'Iran à l'égard de la Résistance palestinienne.

Zarif a également informé Ismaïl Haniyeh à propos des résultats de sa réunion avec le ministre turc des Affaires étrangères, concernant les actions des pays musulmans au sein des Nations

Unies, ainsi que dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique, à l'appui de la cause palestinienne.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench