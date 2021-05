La seule solution équitable à la question palestinienne est d'organiser un référendum (Zarif)

Mohammad Javad Zarif a écrit sur son compte Twitter ce mardi 11 mai que l'attaque contre la mosquée d’Al-Aqsa et le meurtre de fidèles et la profanation des sanctuaires religieux étaient « les principales raisons de la nature raciste et criminelle du régime usurpateur qui a toujours été à l’origine même de l’absence de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la région. »

Zarif a ajouté : « Je souligne ici que la seule solution juste et équitable à la question palestinienne est de se référer à la volonté des vrais enfants de cette terre et d'organiser un référendum. »

L'armée israélienne a poursuivi sa nouvelle vague d'agression contre le peuple palestinien, tuant en martyre 25 Palestiniens, dont neuf enfants. En représailles des missiles ont été tirés sur Tel Aviv et d'autres villes israéliennes, y compris Ashkelon.

Le Ministre iranien des A.E. s’en prend à la Garde côtière américaine dans un tweet ironique

« Quelles plages allez-vous protéger exactement ? » s’intéroge le Chef de la diplomtie, Mohammad Javad Zarif dans un autre tweet à l’adresse de Washington.

La marine américaine avait récemment prétendu qu'un certain nombre de bateaux appartenant à la marine du CGRI (Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran) s’étaient approchés des frégates américains dans le détroit d'Hormuz et qu’elle avait été forcée de tirer 30 balles pour les repousser.

