AmirAbdollahian : L’entité sioniste est la cause des problèmes de la région

Amir Abdollahian a félicité Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique (Hamas), à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du mouvement Hamas et a souligné le soutien continu de la République islamique d'Iran au peuple palestinien.

Dans cette conversation téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié le mouvement Hamas de pionnier de la résistance islamique dans la libération de Saint Qods et a déclaré : « Aujourd'hui, la résistance a un rôle central dans la réalisation des droits historiques du peuple palestinien. »

Se référant à l'action récente du gouvernement britannique en déclarant le Hamas, comme l’organisation terroriste, Amir Abdollahian l'a qualifiée d'action politique contre le peuple palestinien.

« Le faux régime sioniste est la cause des troubles de la région et la racine des problèmes de la région, et donc les quelques pays de la région qui sont sur la voie de la normalisation de leurs relations avec ce faux régime vont à l'encontre de la sécurité et intérêts de la région et de la Oumma islamique. », a noté le chef de la diplomatie iranienne.

Le chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique, tout en remerciant le soutien de la partie iranienne, a salué la grande position du Martyr Général Soleimani et a noté : « Nous nous souvenons fièrement du martyr Soleimani et nous apprécions le soutien de la République islamique de l'Iran envers la cause et la résistance palestiniennes dans toutes les années après la victoire de la Révolution islamique. »

Haniyeh a également condamné les actions de certains pays de la région dans la normalisation des relations avec le régime sioniste, la qualifiant d'approche américano-sioniste et a souligné : « Nous ne voulions pas que les portes des pays arabes soient ouvertes aux assassins sionistes dont les mains sont tachées de le sang du peuple palestinien. »

Le chef du bureau politique du Hamas a qualifié l'infiltration du régime sioniste dans la région d'insécurité, d'instabilité et de menace pour la cause palestinienne et pour l'ensemble de la Oumma islamique, et a déclaré que cette stratégie est vouée à l'échec, car la volonté des peuples de la région est plus forte et peut échouer à de telles approches.

En fin de compte, il a appelé à transmettre ses salutations chaleureuses et celles du peuple palestinien au guide suprême de la Révolution islamique et au président iranien.

