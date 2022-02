Shâhnâmeh de Ferdowsi est un exemple clair de dialogue culturel (Ambassadeur de Bulgarie)

Selon l’IRNA, La seule mise en scène étrangères présente au premier jour du 40e Festival international de théâtre Fajr est la pièce Zal, dont la pièce est tirée du Livre des Rois de Ferdowsi.

La pièce, produite par des artistes bulgares et mise en scène par Elena Panayotova (professeure de Nouvelle Université de Sofia), sera présentée au pendant 70 minutes dans le théâtre historique de Sangaladj.

La Bulgarie et l'Iran célèbrent le 125e anniversaire de leurs relations diplomatiques et bilatérales en novembre 2022 et quoi de mieux que le théâtre, la culture et l'art et une œuvre de Shâhnâmeh (Le livre des rois) pour célébrer 125 ans de compréhension mutuelle et de dialogue constructif dans tous les domaines de coopération. » a affirmé l'ambassadeur de Bulgarie.

Le directeur général de la coopération culturelle et des affaires iraniennes à l'étranger de l'Organisation de la culture et de la communication islamiques a également déclaré: « Les relations culturelles entre l'Iran et la Bulgarie sont établies formellement et diplomatiquement depuis 1879. »

« Nous avons également 2 000 mots persans en bulgare et il existe de nombreuses similitudes raciales entre les peuples des deux pays. » a-t-il ajouté.

Kiani a qualifié la présence d'un groupe théâtral bulgare au Festival de théâtre Fajr d'occasion de renforcer les relations culturelles entre les deux pays et a déclaré : « La Bulgarie est la porte d'entrée d'est en ouest et est très importante d'un point de vue stratégique ; par conséquent, la représentation des œuvres culturelles et artistiques de ce pays en Iran est une occasion d'élargir les relations diplomatiques et de renforcer les relations entre les deux pays.