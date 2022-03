Iran: découverte d'une statue de cheval d'argile dans la ville de Suse au sud

Le correspondant de l’IRNA citant dimanche, les Relations publiques de la Direction générale du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat du Khouzistan, le colonel Ramin Maknavi, soulignant la nécessité d’informer la population locale sur l'importance de préserver les monuments et les objets historiques a déclaré : « Un habitant du village de « Jariyeh Sayyed Razi » à Suse, alors qu'il cultivait sa ferme, tombe sur un objet en poterie en forme de cheval, et après l'avoir vu, il contacte la Base de Protection du patrimoine culturel de la ville de Suse.

L'ancienne ville de Suse était la capitale de plusieurs milliers d'années de civilisation élamite, qui était également la capitale d'hiver des Achéménides.

L'ancienne ville de Suse, avec ses nombreux monuments et œuvres historiques qui remontent à plusieurs civilisations dont certains ont été enregistrés à l’échelle internationale par l’UNESCO, est une destination touristique pour les Iraniens et les étrangers.

