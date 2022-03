Selon l'IRNA, les compétitions internationales de lutte libre de la Coupe turque Yasa Dogu en tant que l'une des compétitions de classement de l'Union mondiale se sont tenues à Istanbul les 27 et 28 février 2022, et à la fin, nos représentants ont remporté 3 médailles d'or et 1 de bronze.

Amir Mohammad Yazdani ( 70 kg), Ahmad Bazari (92 kg) et Mohammad Hossein Mohammadian (97 kg) ont remporté la médaille d'or et Ali Savadkoohi (79 kg ) a remporté la médaille de bronze.