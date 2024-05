L’Iran et la Jordanie discutent des développements en Palestine

Lors d’une conversation téléphonique avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Ayman Al-Safadi, mardi matin, le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, tout en transmettant les condoléances du roi de Jordanie au Guide suprême de la Révolution islamique, a exprimé les condoléances et la sympathie du gouvernement et du peuple jordaniens au gouvernement et le peuple iraniens pour la mort en martyre du président iranien Ebrahim Raïssi et du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et de leurs compagnons.

Dans cet appel téléphonique, le ministre des Affaires étrangères de Jordanie, se référant à l'interaction continue avec le chef de la diplomatie iranienne, Hossein AmirAbdollahian, a souligné les efforts de la Jordanie pour poursuivre les consultations avec la République islamique d'Iran afin de garantir les intérêts des deux pays et contribuer à établir la paix et la stabilité dans la région.

Faisant référence aux développements actuels en Palestine, Al-Safadi a souligné la priorité de la question palestinienne auprès du gouvernement jordanien et des efforts diplomatiques du pays pour mettre fin à la guerre et au génocide dans la bande de Gaza, et a appelé à des efforts conjoints dans ce domaine.