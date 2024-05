La cérémonie d'ouverture du douzième mandat de l’Assemblée islamique

Selon l'article 67 de la Constitution iranienne, les élus au parlement prêtent le serment de représentation pour exercer les devoirs de représentation, pendant quatre ans.

Ensuite, les élus seront présents au sanctuaire sacré du fondateur de la République islamique d'Iran, l'Imam Khomeini et des martyrs de la Révolution islamique et de la Défense Sacrée (1980-1988) pour leur rendre hommage et renouveler l’alliance avec les principes de la République islamique d’Iran.

Le premier mandat de l’assemblée islamique (Madjles) a débuté le 28 mai 1980. D’après les lois de la République islamique d’Iran, l’Assemblée islamique est un lieu où est mis au point un système utile convenable avec les idéaux de la République islamique d’Iran et où est élaboré puis adopté les lois et les règlements islamiques pour tous les besoins de la société dans le domaine social, économique, politique, publicitaire, militaires, morale et judiciaire.

Le Madjles est composé de 290 sièges pourvus pour quatre ans

5 sièges sont réservés pour représenter les minorités religieuses ; les zoroastriens, les juifs, les chrétiens chaldéens et assyriens, les arméniens du nord du pays, et ceux du sud