Les travaux de restauration au Palais Ali Qapou d'Ispahan

Ispahan (IRNA)- L'opération de restauration des parties endommagées du plancher, des escaliers et des salles d'attente du palais Ali Qapou d'Ispahan a été commencée. La réparation des tapis endommagés, la fixation des pierres, la restauration des briques, la réparation de la porte d'entrée et l'élimination de l'humidité dans le palais Ali Qapou font partie de cette opération minutieuse de conservation. Le magnifique palais Ali Qapou est l'un des monuments historiques de l’époque safavide, qui est construit au côté ouest de la place Naghshe Jahan. Ce bâtiment de 6 étages mesure 48 mètres de hauteur et compte 54 chambres. Ce monument historique était utilisé à l'époque safavide comme résidence du roi et en même temps que l'entrée du grand Jardin royal. Photographe: Zahra Bghban