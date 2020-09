«Ispahan: la perle du Moyen-Orient» (ministre suisse des Affaires étrangères)

Dans un tweet de samedi, Cassis a écrit: "Visite de la ville d'Ispahan - une perle au Moyen-Orient".

"Connaître la culture et les habitants d'un pays: une condition préalable à de bonnes relations diplomatiques", a-t-il ajouté.

Le ministre suisse des Affaires étrangères est arrivé ce matin à Ispahan pour effectuer une visite de trois jours et rencontrer des responsables de la République islamique d'Iran.

Visiter les monuments historiques d'Ispahan, y compris la place Naqsh-e Jahan (l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO), l'église Vank et d'autres attractions touristiques et artisanales figuraient parmi les projets de voyage de Cassis et de sa délégation d'accompagnement à Ispahan.

Le Ministre suisse des affaires étrangères a également rencontré des professeurs de l’Université de technologie d’Ispahan à l’hôtel Abbasi. Les interactions scientifiques, culturelles et technologiques ont été au centre des entretiens de Cassis avec des professeurs de l'Université de technologie d'Ispahan.

Il s'est également entretenu samedi avec le gouverneur d'Ispahan Abbas Rezaie.

Cassis devrait rentrer à Téhéran pour commencer son programme officiel dimanche.

L’un des événements les plus marquants de la visite du responsable suisse en Iran sera une réunion marquant le 100e anniversaire du début des relations entre les deux pays.

Dimanche et lundi respectivement, le ministre suisse des Affaires étrangères rencontrera le président Hassan Rohani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, ainsi que d'autres hauts responsables iraniens.

Certains parlementaires suisses accompagneront le ministre suisse des Affaires étrangères lors d'un voyage en Iran pour rencontrer des responsables parlementaires iraniens.

Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh, le voyage du ministre suisse des Affaires étrangères à Téhéran n'a rien à voir avec les questions irano-américaines et a déjà été planifié dans le cadre de relations réciproques.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**