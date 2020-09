Ispahan, la beauté iranienne qui a enchanté le monde

Ispahan dont l'un de ses plus anciens noms est Sepahan, est surnommé « Moitié du Monde » (nesf-e jahân, qui rime avec « Ispahan » ou « Esfahân », en persan). Ce titre se réfère à ce fait que toutes les richesses culturelles et esthétiques du monde sont réunies dans cette ville.



Ancienne capitale de la dynastie Safavide, Ispahan offre une importance culturelle et historique hors du commun dans la civilisation iranienne. A cela s’ajoute la beauté inédite des espaces naturels et des zones périphériques de la ville.





Ispahan a été choisie comme capitale culturelle des pays islamiques en 2005. La plupart des monuments historiques d'Ispahan sont liées à la période safavide et la majorité de ses zones touristiques les plus importantes sont situées au bord de Zayandeh Roud (la rivière qui donne la vie).

Pourtant en Ispahan, il y a aussi des monuments qui datent des ères sassanide et seldjoukide.





Bien que le fleuve qui arrose la plus belle ville d’Iran au pied des célèbres ponts d’Ispahan coule de moins en moins ces derniers temps, mais l’eau revient au début du printemps et dans la période de Nowrouz qui marque la fête du Nouvel An iranien pour faire renaître la vie et rendre la joie aux habitants d'Ispahan.





Située à 450 km au sud de Téhéran, cette ancienne ville dont les habitants sont d'une raffinerie culturelle hors de pair, compte des centaines d'attractions mondialement connues parmi lesquelles l'on peut citer des palais, des hammams, des mosquées, des bazars et des jardins de cette ville.





Qalam Kari, Khatam Kari, Termé (un type de tissu), des tapis faits main sont quelques-uns des artisanats minutieux d’Ispahan.



Les touristes étrangers qui souhaitent acheter des souvenirs iraniens peuvent trouver presque tous les objets d’artisanat et les souvenirs de toutes les régions de l’Iran sur la place Naqch-e Jahan ou sur le marché de la vieille ville.



La gastronomie spéciale d'Ispahan est une autre caractéristique de cette ville. Parmi les confiserie et les sucreries de cette ville historique, les plus célèbres sont Gaze et Poulaki.





La Gaze (la nougat blanc) est une confiserie traditionnelle iranienne, spécialité de la province d'Ispahan. la Gaze est composée de farine, de sucre, d'eau, de blancs d'œufs et d'éclats de pistaches ou d'amandes. Elle peut être parfumée à l'eau de rose.



Les touristes qui ont la possibilité de visiter Ispahan ne devraient pas manquer d'essayer l'un des plats uniques de la ville « le Beryouni » qui est un repas de viande traditionnel servi à Ispahan avec du pain.





Le marché traditionnel ou le Bazar d'Ispahan avec son architecture merveilleuse, ses maisons de thé, son dynamisme économique et ses magasins décorés de nombreux motifs et inondés d'objets de toutes couleurs, à côté des centres de divertissements et commerciaux modernes ont fait d’Ispahan un lieu idéal pour les touristes.





En dehors de la ville, vous pouvez découvrir le désert central de l'Iran. Le désert dans l'obscurité de la nuit, vous fascine par son ciel plein d’étoiles. S'il y fait chaud en journée, le désert d'Ispahan a toujours ses surprises pour vous faire vivre des moments inoubliables.

