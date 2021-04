Téhéran (IRNA)- À cause de la pandémie du coronavirus et des restrictions sanitaires, le musée du Louvre a mis en ligne les images de ses œuvres. La sélection présentée, ci-après, est liée à l'histoire de l'Iran antique et concerne les périodes élamite, achéménide, arsacide et sassanide. La majorité de ces œuvres sont découvertes au cours des fouilles archéologiques menées par les délégations françaises au temps des Qadjars.