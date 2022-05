Rencontre à Téhéran entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue irakien

Téhéran (IRNA)- Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, a reçu son homologue irakien, Fuad Hussein, et une délégation de haut niveau mercredi 13 avril, et après un accueil officiel, les deux ministres se sont rencontrés autour d'une table .,Il s'agit de la deuxième visite du ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein à Téhéran après l'élection présidentielle iranienne. Le conseiller irakien à la sécurité nationale Qasim al-Araji et le chef des services de renseignement du ministère irakien de l'intérieur, Ahmed Abu Ragheef, ont accompagné Fouad Hussein lors de ce voyage.