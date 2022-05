Les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite se poursuivront (ministre irakien)

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian à Téhéran mercredi, Fuad Hussein, en réponse à une question concernant le moment de la reprise des pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite, a déclaré que les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite se poursuivaient et qu'ils avaient été interrompus pendant une courte période.

On espère que le prochain cycle de pourparlers Iran-Arabie saoudite aura lieu en Irak, a souligné Hussein.

Il a également déclaré que l'Irak était d'accord avec l'Iran sur la nécessité de former un gouvernement inclusif en Afghanistan. Hussein a déclaré que le gouvernement inclusif doit inclure tous les partis et groupes ethniques afghans.

La sécurité nationale de l'Iran et de l'Irak est liée à la sécurité de la région, a-t-il souligné, ajoutant que les deux pays d'Irak et d'Irak sont deux pays voisins qui ont établi des relations économiques, sociales, culturelles et historiques l'un avec l'autre.

Ailleurs dans ses remarques, Hussein a évoqué l'établissement d'un cessez-le-feu temporaire au Yémen et a déclaré : «Il est à espérer que les pourparlers se poursuivront afin de créer une solution pacifique conforme à l'amélioration de la situation des personnes dans ce pays.»

Il s'agit de la deuxième visite du ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein à Téhéran après l'élection présidentielle iranienne.

Le conseiller irakien à la sécurité nationale Qasim al-Araji et le chef des services de renseignement du ministère irakien de l'intérieur, Ahmed Abu Ragheef, ont accompagné Fouad Hussein lors de ce voyage.