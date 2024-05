L’Expo INOTEX 2024 s’ouvre à Téhéran

Téhéran - IRNA - La 13ème édition du Salon iranien de l'innovation et de la technologie (INOTEX 2024), s’est ouverte, en présence du vice-président pour la science, la technologie et l’économie du savoir, Rouhollah Dehghani Firouzabadi, mardi soir (7 mai 2024), à Téhéran. Le salon international de l'innovation et de la technologie, INOTEX, est le plus grand rassemblement de l'écosystème de l'innovation et de la technologie de l’Iran, qui se tiendra du 7 au 10 mai 2024, au parc technologique de Pardis.