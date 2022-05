Exposition INOTEX 2022 : l'inscription des visiteurs commence

Selon un rapport de l’IRNA depuis le QG de l'exposition INOTEX 2022 samedi, le Secrétaire de cette 11e édition internationale de l'Innovation et de la Technologie, Sajjad Abbasi Fashami, a déclaré : « Les participants peuvent enregistrer leurs visites via ce lien : inotex.com .

Il a poursuivi : « Les visiteurs se trouveront devant trois types de billets lors de leur inscription sur le site. Le premier type est un billet gratuit pour visiter la section de l'exposition et le public n'a pas besoin de payer pour visiter cette partie du salon. »

« Le deuxième type de billet est lié à la section en ligne de l'exposition, car cette année, en plus de la section prudentielle, il existe également la visite en ligne où le public peut assister aux conférences, se communiquer avec les exposants et visiter les panneaux présentés … »

« Le troisième type de billet convient aux publics qui souhaitent utiliser, en plus de visiter l'exposition, les événements présents dans l'exposition tels que la consultation gratuite dans le mentorat (Mentorship en anglais ou coaching qui est une opportunité d'aider une autre personne ou une équipe de Start-up à se développer), ou visitez les entreprises du parc technologique du campus sous forme des tournées. Les candidats peuvent utiliser les services fournis en payant 55 000 Tomans. »

Le mentorat désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échanges et d'apprentissage, dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne, le mentoré, qui a des compétences ou des connaissances à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre.

Le Secrétaire du 11e Salon international de l'innovation et de la technologie a ajouté : « La Russie, l'Inde, la Malaisie, le Kirghizistan et l'Indonésie sont présents à l’édition de cette année. »

Toujours selon cette autorité, plus de 400 entreprises exposeront leurs produits dans l'espace du salon d'une superficie de 5 000 mètres. « De grandes entreprises de poids sont également présentes à cette édition », a-t-il fait savoir.

Abbasi Fashmi a poursuivi : « Plus de 400 sessions d'investissement ont déjà été prévues et dans la section Mentorat, plus de 200 opportunités de consultation gratuites seront proposées au public intéressé. »

Il a rappelé : « L'année dernière, un contrat de coopération d'environ 4 milliards de tomans a été conclu quotidiennement dans ce secteur. »

« Cette année, INOTEX assiste à un événement spécial pour les hackers appelé Lovely Hackers », a-t-il fait encore savoir.

