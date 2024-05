La 13e exposition INOTEX se tiendra en mai 2024

Le salon international de l'innovation et de la technologie, INOTEX, est le plus grand rassemblement de l'écosystème de l'innovation et de la technologie du pays.

La 13e édition de cet événement se tiendra du 7 au 10 mai 2024, au parc technologique de Pardis.

Cet événement, dont le slogan est « L'écosystème de l'innovation et de la technologie sous un même toit », vise à créer une plateforme appropriée pour la collaboration, l'investissement et la mise en réseau des différentes composantes de cet écosystème, avec le soutien et la participation des principaux acteurs de l'écosystème de l'innovation et de la technologie du pays.

Il existe également une section avec la présence d'entreprises, afin de réaliser les objectifs de coopération et d'interaction des parties prenantes, et la plupart de ces programmes sont gérés par des entreprises. L'événement en ligne est également l'un des autres programmes d'INOTEX 2024.