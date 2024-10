Iran : Les obsèques du martyr Hamzeh Jahandideh

Les obsèques du martyr Hamzeh Jahandideh, tombé samedi 26 octobre 2024 pour la défense de la patrie, l’Iran, ont eu lieu lundi après-midi, 28 octobre, en présence des militaires et des forces de l'Ordre et d'un groupe de familles de martyrs, ainsi que ses proches et d’une grande foule d'anonymes venus assister à la cérémonie funéraire, dans la ville de Ramhormoz. Un hommage très fort en émotion, marqué par le témoignage bouleversant des proches du martyr. (Photo : Ali Ma'ref)